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ВАШ НАДЕЖНЫЙ ПОМОЩНИК И КОНСУЛЬТАНТ

Независимое экспертное объединение ЗЕНОН

независимая экспертиза

Независимая экспертиза-одно из доказательств в решении вашего спора

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независимая оценка

Надежная возможность установления рыночной стоимости объекта исследования, что в ряде случаев является особо ценой информацией

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независимое исследование

Оперативное получение информацию о различных свойствах объекта, которые помогут добиться желаемых результатов в хозяйственной деятельности

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юридические услуги

Своевременная подсказка и помощь юриста в спорных ситуациях, которые сокращают время и расходы для получения желаемого результата

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Мы предоставляем услуги по проведению следующих видов экспертиз для физических и юридических лиц

  1. Рецензия на заключение эксперта
  2. Автотехническая
  3. Товароведческая
  4. Строительно-техническая
  5. Почерковедческая
  6. Техническая
  7. Компьютерно-техническая
  8. Пожарно-техническая
  9. Лингвистическая
  10. Экспертиза металлов и сплавов
  11. Физико-химическкая
  12. Экономическая и бухгалтерская
  13. Техники безопасности (охраны труда)
  14. Экологическая
  15. Комплексная

Мы предоставляем услуги по проведению следующих видов независимой оценки

  1. Оценка бизнеса
  2. Оценка недвижимости
  3. Оценка движимого имущества

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Мы предоставляем услуги по проведению независимых исследований

Термин Исследование, как отдельный вид экспертной деятельности, то есть деятельности в которой требуются применение специальных знаний в науке, технике, относится к случаю, когда нет предмета спора между сторонами. В процессе Исследования как правило применяются лабораторные методы с использованием аппаратуры и технологий, основанные на современных достижениях науки и техники. Объектами Исследования могут быть различные вещества, материалы и изготовленные из них изделия. В частности, когда надо проверить качество закупаемых товаров (стройматериалы, лекарства, пищевые продукты, косметика и парфюмерия, и т.п.), прежде чем оформить договор на оптовую поставку, определить физико-механические свойства материала изделия для возможной корректировки технологического процесса его изготовления. Результаты исследования, как правило, оформляются кратко, т.е., в виде справки и (или) таблицы.

Современное Исследование любых веществ и материалов – сложная комплексная работа, требующая не только хорошей базы знаний, но и наличие лаборатории или хотя бы определённого набора приборов и инструментария для проведения различных анализов и замеров. Возможность использование всего этого в нашей организации имеется.

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Юридическая помощь в решении любых вопросов

Можно самостоятельно попытаться защитить свои права в суде. Однако, практика показывает, что для достижения желаемого результата в споре и сокращения времени его решения необходима помощь квалифицированного юриста.

Чем раньше юрист начнет работу по вашему вопросу, тем эффективнее будет его помощь.

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