Независимое экспертное объединение ЗЕНОН

Независимая экспертиза-одно из доказательств в решении вашего спора
Надежная возможность установления рыночной стоимости объекта исследования, что в ряде случаев является особо ценой информацией
Оперативное получение информацию о различных свойствах объекта, которые помогут добиться желаемых результатов в хозяйственной деятельности
Своевременная подсказка и помощь юриста в спорных ситуациях, которые сокращают время и расходы для получения желаемого результата
Термин Исследование, как отдельный вид экспертной деятельности, то есть деятельности в которой требуются применение специальных знаний в науке, технике, относится к случаю, когда нет предмета спора между сторонами. В процессе Исследования как правило применяются лабораторные методы с использованием аппаратуры и технологий, основанные на современных достижениях науки и техники. Объектами Исследования могут быть различные вещества, материалы и изготовленные из них изделия. В частности, когда надо проверить качество закупаемых товаров (стройматериалы, лекарства, пищевые продукты, косметика и парфюмерия, и т.п.), прежде чем оформить договор на оптовую поставку, определить физико-механические свойства материала изделия для возможной корректировки технологического процесса его изготовления. Результаты исследования, как правило, оформляются кратко, т.е., в виде справки и (или) таблицы.
Современное Исследование любых веществ и материалов – сложная комплексная работа, требующая не только хорошей базы знаний, но и наличие лаборатории или хотя бы определённого набора приборов и инструментария для проведения различных анализов и замеров. Возможность использование всего этого в нашей организации имеется.
Можно самостоятельно попытаться защитить свои права в суде. Однако, практика показывает, что для достижения желаемого результата в споре и сокращения времени его решения необходима помощь квалифицированного юриста.
Чем раньше юрист начнет работу по вашему вопросу, тем эффективнее будет его помощь.