Независимое экспертное объединение ЗЕНОН

Мы предоставляем услуги по проведению независимых исследований

Термин Исследование, как отдельный вид экспертной деятельности, то есть деятельности в которой требуются применение специальных знаний в науке, технике, относится к случаю, когда нет предмета спора между сторонами. В процессе Исследования как правило применяются лабораторные методы с использованием аппаратуры и технологий, основанные на современных достижениях науки и техники. Объектами Исследования могут быть различные вещества, материалы и изготовленные из них изделия. В частности, когда надо проверить качество закупаемых товаров (стройматериалы, лекарства, пищевые продукты, косметика и парфюмерия, и т.п.), прежде чем оформить договор на оптовую поставку, определить физико-механические свойства материала изделия для возможной корректировки технологического процесса его изготовления. Результаты исследования, как правило, оформляются кратко, т.е., в виде справки и (или) таблицы.

Современное Исследование любых веществ и материалов – сложная комплексная работа, требующая не только хорошей базы знаний, но и наличие лаборатории или хотя бы определённого набора приборов и инструментария для проведения различных анализов и замеров. Возможность использование всего этого в нашей организации имеется.

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